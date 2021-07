Hakimi alle visite con il PSG: accordo totale con l'Inter, operazione da 71 milioni

Colpo del PSG, che prosegue nel suo mercato sontuoso assicurandosi dall'Inter il terzino Hakimi. Visite mediche e firme, attesa l'ufficialità.

Una delle trattative più calde di queste prime settimane di mercato estivo è ormai finalmente prossima fumata bianca. Il giocatore in questione è Achraf Hakimi, che sta per passare dall'Inter al PSG.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'esterno marocchino si trova già in Francia per le visite mediche e la firma sul contratto. Un suo tweet nella giornata di lunedì aveva già lasciato intendere che ci fosse un viaggio in programma.

Il viaggio è per Parigi, dopo che i due club hanno trovato l'accordo totale sulla cessione. Operazione complessivamente da 71 milioni di euro: 60 milioni di euro nelle casse dell'Inter, più 8 di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 milioni legati a bonus più difficili da raggiungere.

Le firme che arriveranno in serata anticiperanno l'ufficialità, attesa comunque nelle prossime ore. Dopo un anno e uno scudetto, Achraf Hakimi è pronto a lasciare l'Inter. Il PSG lo attende.