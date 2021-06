Hakimi lascia l'Inter, tutto fatto col PSG: 60 milioni più bonus

L'Inter sta per cedere Hakimi al PSG, da cui riceverà 60 milioni più bonus: la possibile fumata bianca potrebbe arrivare già lunedì.

Una delle trattative più calde di questa prima parte di mercato estivo potrebbe presto chiudersi positivamente. Si tratta del passaggio di Achraf Hakimi dall' Inter al PSG : possibile matrimonio in piedi ormai da settimane e destinato a concretizzarsi nei prossimi giorni.



Secondo quanto riporta 'Sky Sport' , siamo ormai ai dettagli per la chiusura di questa operazione. All'Inter andranno 60 milioni di euro più bonus , che possono portare la cifra ricevuta fino a 70 milioni.



Decisiva la volontà del giocatore di raggiungere Parigi, oltre che quella dei due club di chiudere l'affare. La fumata bianca dovrebbe arrivare lunedì, con le visite mediche nella capitale francese da parte dell'esterno marocchino e lo scambio di documenti tra Inter e PSG.



Hakimi lascia dunque il club nerazzurro dopo una sola stagione, nella quale ha contribuito alla conquista dello scudetto con 7 goal e 10 assist in 37 partite . Resta aperta la caccia al sostituto che dovrà cercare di non farlo rimpiangere troppo sulla fascia destra.