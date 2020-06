Dalla Spagna: Hakimi ammaliato dall'Inter, non resterà al Real Madrid

L'esterno marocchino ha tre offerte, difficilmente resterà in Spagna: City, Bayern e nerazzurri su di lui, perfetto per il 3-5-2.

Può rappresentare il nuovo tormentone del calciomercato nerazzurro nelle prossime settimane. Achraf Hakimi, divenuto grande con la maglia del , è fortemente nel mirino dell' per la prossima stagione secondo quanto riportano in , da El Chiringuito TV.

La voce vede infatti il non aver mai chiesto al informazioni sul ragazzo in vista del ritorno ai Blancos: Hakimi lascerà infatti la nelle prossime settimane per far ritorno alla case madre anche in seguito all'acquisto di Meunier da parte dei gialloneri.

Al 90% dunque, Hakimi non resterebbe al Real Madrid, con tre squadre sulle sue tracce: avanzano , e Inter. Se i bavaresi potrebbero spuntarla in virtù delle due stagioni passate in , che ha portato l'esterno marocchino ad abituarsi al campionato tedesco, occhio a Marotta.

Sì, perchè secondo il programma spagnolo Hakimi sarebbe addirittura ammaliato dalla possibilità di giocare con l'Inter, sotto il martello Conte. Difficile invece approdare al Manchester City senza , a causa delle limitazioni del fair play finanziario.

Fantastica seconda stagione tedesca per Hakimi, quella giocata nel 2019/2020, con cinque goal e dieci assist. Non solo, visto che in maniera quasi clamorosa, è stato anche tra i migliori marcatori di Champions con quattro reti, nonostante giochi come esterno di centrocampo.

Nato terzino in , gioca oramai sulla fascia in un 3-5-2, ragion per cui un ritorno al Real Madrid potrebbe essere difficile senza la difesa a tre. L'Inter invece rappresenterebbe una conferma riguardo la posizione in campo: resta da capire cosa farà la squadra spagnola con lui, ma i tifosi nerazzurri già sognano un top assoluto per la corsia destra.