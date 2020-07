Hakimi c'è, l'Inter ora pensa alla fascia sinistra: contatti per Emerson Palmieri

L’Inter ha individuato in Emerson Palmieri il possibile rinforzo per la fascia sinistra. Positivi i primi colloqui con il Chelsea.

In attesa di vedere come si concluderà questa stagione, l’ sembra già molto concentrata anche sulla prossima. Dopo aver sistemato l’out di destra con l’importante acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid, adesso il club meneghino si sta focalizzando su quello di sinistra e, a quanto pare, ha già individuato l’obiettivo sul quale puntare forte.

Come riportato da Sky infatti, i nerazzurri hanno individuato in Emerson Palmieri l’elemento giusto per il quale vale la pena approfondire i discorsi. L’Inter ha già avviato i contatti con il e visto che i primi colloqui sono stati positivi guardano con fiducia alla possibilità di chiudere l’operazione.

In casa nerazzurra regna l’ottimismo, ma è ovviamente necessario che ogni tessera del puzzle vada al suo posto. Quello che è certo rappresenterebbe un elemento già ‘pronto’ visto che conosce alla perfezione la (vi ha giocato prima con il e poi con la ), ma anche i metodi di di Antonio Conte (con l’attuale tecnico dell’Inter ha già lavorato proprio al Chelsea).

Approdato in nel gennaio del 2018, Emerson Palmieri nel corso di questa stagione ha totalizzato 19 presenze totali con la maglia dei Blues, 14 delle quali in Premier League.

Da tempo nel giro della Nazionale italiana, non solo rappresenterebbe un ottimo rinforzo per la fascia sinistra dell’Inter, ma proprio a Milano potrebbe ritrovare quella continuità di rendimento che potrebbe rendere per lui in discesa la strada che porta ad una convocazione ai prossimi Europei.