Hakimi all'Inter, ci siamo: in Italia lunedì, visite martedì

Achraf Hakimi volerà in Italia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche con l'Inter: al Real Madrid 40 milioni più 5 di bonus.

Una trattativa avviata in gran segreto nei mesi scorsi, che si sta concretizzando in queste ore: Achraf Hakimi sarà un calciatore dell' che lo aspetta a braccia aperte.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'esterno marocchino arriverà in la prossima settimana, forse già lunedì sera, per poi sostenere le visite mediche di rito il giorno dopo e firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri (presumibilmente per cinque stagioni).

Trasferimento a titolo definitivo, al andranno 40 milioni più altri 5 di bonus. I 'Blancos' non avranno a disposizione una clausola di riacquisto, ipotesi di cui non si è mai discusso durante i negoziati.

Un rinforzo sicuramente eccellente per Antonio Conte, perfetto per il suo 3-4-1-2 che mette in risalto il lavoro delle ali: dopo Eriksen, un altro colpo da novanta targato Beppe Marotta.