Hakimi è stato a un passo dal Napoli: "Molto vicino con Sarri"

Come rivelato dal suo agente, Achraf Hakimi poteva vestire la maglia del Napoli tre anni fa: "Parlai con Giuntoli di lui e di Borja Mayoral".

Si fa fatica, in Serie A, a trovare un esterno destro più forte di Achraf Hakimi. Se lo sta godendo l'Inter, che anche grazie alle accelerazioni del marocchino è volata in testa. Ma pochi anni fa l'ex Real Madrid era già stato vicino al nostro campionato: al Napoli, per la precisione.

A svelarlo a 'Radio Goal', programma dell'emittente radiofonica 'Kiss Kiss Napoli', è Alejandro Camano, l'agente di Hakimi ma anche di Borja Valero e di Borja Mayoral. L'accostamento era reale, concreto. Ma non è andato a buon fine.

"Hakimi fu molto vicino al Napoli tre anni fa, ai tempi di Sarri - le parole del procuratore - All'epoca aveva 18 anni, Giuntoli ci cercò. Parlai con lui sia di lui che di Borja Mayoral. Il Napoli era interessato a entrambi i giocatori".

Sarebbe cambiato parecchio nel Napoli, a un passo dall'assicurarsi uno dei più interessanti prospetti d'Europa, e pure per Hakimi. Il cui destino, in seguito, sarà diverso.

Dal Real Madrid al Borussia Dortmund in prestito. Poi una doppietta in Champions League che stordiva e contemporaneamente ammaliava l'Inter, inducendola a sborsare una cifra non indifferente per portarlo a Milano. Dove Hakimi si sta confermando esterno eccellente. Con buona pace del Napoli.