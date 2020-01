Haaland non è blindato: una clausola nel contatto che lo lega al Borussia

Ci sarebbe una clausola rescissoria da 75 milioni nel contratto che lega Haaland al Borussia Dortmund. Non sarebbe però valida la prossima estate.

Quella che ha portato Erling Haaland al è stata senza ombra di dubbio una delle operazioni più clamorose dell’intera campagna acquisti invernale. Il club tedesco infatti, è riuscito ad assicurarsi uno dei più grandi talenti del calcio mondiale sbaragliando una nutritissima concorrenza.

Al gioiello norvegese sono bastati una manciata di minuti per far vedere anche in di cosa è capace (già 5 reti realizzate in appena 59’ giocati) e la cosa ha fatto aumentare i rimpianti di quelle big europee che, pure avendolo inseguito per mesi, non sono riuscite a farlo suo.

Secondo quanto riportato da Sport Bild tuttavia, il Borussia non ha propriamente blindato Haaland. Nel contratto del bomber 19enne infatti, sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, che non sarebbe però valida la prossima estate.

Haaland quindi, potrebbe essere prelevato alla fine della prossima stagione, per una cifra abbordabile, visto il valore del giocatore ed i prezzi che circolano oggi sul mercato.

Alf-Inge Haaland, il padre di Erling, e Mino Raiola, avrebbero inizialmente spinto per una clausola da 50 milioni di euro, ma il Borussia sarebbe riuscito a trovare un compromesso a 75.

In caso di futura cessione, per il club della Ruhr si tratterebbe comunque di un colpo importante dal punto di vista economico, visto che nelle scorse settimane ha dovuto sborsare ‘solo’ 20 milioni per prelevarlo dal .