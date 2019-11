Haaland, c'è anche il Lipsia: "Il padre ha visitato il centro sportivo"

Secondo 'SportBILD', Alf-Inge Haaland ha parlato anche col Lipsia, altro club della Red Bull. Il ds Krosche: "Ottimo giocatore, pensiamo all'estate".

Attenzione alla destinazione a sorpresa per Erling Braut Haaland. Né il , né la , né tantomeno le altre big inglesi o spagnole, bensì il . Possibile? Apparentemente sì. E quel che è certo è che il club tedesco non ha smentito l'accostamento, a prima vista poco credibile.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le parole di Markus Krosche, direttore sportivo del club tedesco, sono in questo senso abbastanza significative. Le ha riportate 'SportBILD', e in hanno fatto abbastanza rumore.

"Il ragazzo è un ottimo giocatore. Sta facendo un lavoro eccezionale sia in campionato che in . Ovviamente noi stiamo già pensando alla prossima estate".

E se la concorrenza dei più grandi club europei sembra troppo ampia per permettere al Lipsia di poter sognare, non va dimenticato un dettaglio: i tedeschi fanno parte della famiglia Red Bull proprio come il , la formazione dove attualmente milita Haaland. E ciò, alla lunga, potrebbe pesare.

Che il Lipsia sia sorprendentemente in corsa per acquistare Haaland, poi, è confermato da un altro retroscena: il padre di Haaland, Alf-Inge, ex centrocampista tra le altre del , "ha già parlato a lungo con il club e visitato il centro sportivo".

Medesimo discorso, secondo il quotidiano tedesco, va applicato all' , altro club intenzionato a proporsi come outsider nella corsa ad Haaland. Così come i Gunners, il Lipsia ci spera. Una concorrente inattesa, ma pericolosa, per le varie Juventus e Manchester United.