Occasione Haaland per la Juventus: nel 2022 costerà 75 milioni

Haaland sta stupendo tutti al Borussia Dortmund: nel suo contratto c'è una clausola che nel 2022 lo porterà a costare 75 milioni. Juventus avvisata.

L'impatto con il suo nuovo mondo giallonero è stato quello che tutti si aspettavano: Erling Braut Haaland segnava con una regolarità impressionante al e fa lo esattamente lo stesso anche al , trascinato alla vittoria contro il in con una straordinaria doppietta.

Il norvegese è un rimpianto della che a gennaio avrebbe potuto acquistarlo a prezzo di saldo (commissioni a parte), sfruttando una clausola che in hanno saputo cogliere al volo. Ma non tutto è perduto per i bianconeri.

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' infatti, nell'attuale contratto che lega Haaland al club della Ruhr è presente un'altra clausola che nel 2022 permetterà al ragazzo di approdare in un altro club previo pagamento di 75 milioni, esattamente la cifra sborsata in estate da Paratici per assicurarsi De Ligt dall' .

Una via d'uscita inserita più per volere del padre di Haaland che di Mino Raiola, segno che il viene visto come una tappa per lo più di passaggio in attesa di un salto verso uno dei club che godono di maggiore considerazione a livello mediatico in Europa. E la Juventus è indubbiamente tra questi.

Dovesse continuare a macinare goal ed esultanze, anche 75 milioni sembreranno noccioline per uno dei bomber più letali d'Europa nonostante i 19 anni d'età; a Dortmund tremano alla sola idea di veder partire un giocatore del genere, tra tre stagioni o quando sarà: la Juventus, così come le altre big, si farà trovare pronta. C'è da scommetterci.