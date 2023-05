Haaland e il City macchine da record: 35 goal in Premier per il norvegese, 1000 per i Citizens nell'era Guardiola

Con il goal al West Ham, l'attaccante norvegese supera Shearer e Cole. I Citizens toccano quota 1000 in 404 partite con Guardiola allenatore.

Gli è bastata poco meno di una stagione per incidere in maniera indelebile il proprio nome nella storia della Premier League.

I numeri di Erling Haaland continuano ad essere ritoccati con una frequenza semplicemente spaventosa. Quello realizzato nell'ultimo turno di campionato contro il West Ham è il goal numero 51 (in 45 partite) della sua stagione.

L'ennesima notte da sogno per la macchina da goal del Manchester City che di fronte al pubblico dell'Etihad, ha scritto una nuova pagina di storia del calcio inglese.

Il suo morbido colpo sotto che ha beffato Fabianski va infatti agli archivi come il suo goal numero 35 in Premier League. 35 goal al debutto nella massima serie inglese che, a 22 anni, gli valgono già un posto dedicato nel gotha del torneo.

Nessuno, prima d'ora, aveva mai segnato così tanto in una singola stagione di Premier. Haaland, invece sì. Il classe 2000 si è concesso il lusso di aggiornare un primato che apparteneva a due leggende della Premier come Andrew Cole e Alan Shearer che, rispettivamente nelle stagioni 1993/94 1994/95, riuscirono a segnarne 34. Cole con la maglia del Newcastle, Shearer con quella del Blackburn.

Getty Images

Ma non finisce qui, perché se i due ex attaccanti inglesi hanno impiegato 40 e 42 partite per totalizzare questo score, Haaland ha sbriciolato anche questo record in sole 31 partite. Un primato di precocità che, con cinque partita ancora da giocare, 'rischia' di essere ulteriormente migliorato.

Al termine del match contro il West Ham, terminato 3-0 per un City, che si conferma capolista della Premier, Guardiola e i suoi ragazzi hanno inscenato una sorta di 'pasillo' d'onore a bordo campo per celebrare il loro numero 9, da ieri sera il calciatore più prolifico in un singolo campionato di Premier League, con lo stesso tecnico catalano che per festeggiare il suo calciatore gli ha rifilato una manata sulla testa piuttosto vigorosa, tra le risate dei presenti.

Getty Images

Sorrisi a non finire, sì. Il City e Guardiola celebrano Haaland. Doveroso. Ma nel libro dei record non ci finisce solamente l'attaccante norvegese. Con i tre goal rifilati agli Hammers, infatti, i Citizens hanno raggiunto quota 1000 goal da quando Pep Guardiola siede in panchina.

1000 goal in 404 partite ufficiali. Qualcosa come quasi 2 goal e mezzo a partita. Numeri spaventosi, che certificano lo status di un club che nel giro di un decennio ha stravolto, sia internamente che esternamente, la propria percezione di sé.