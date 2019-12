Haaland-Borussia, Raiola spiega: "Gli italiani non sanno valorizzare i talenti"

Mino Raiola spiega il perché Haaland non è arrivato in Italia: "Gli italiani non sanno valorizzare i propri talenti, figurati quelli degli altri".

Mino Raiola ha parlato oggi nel corso di una lunga intervista a 'La Repubblica'. Qui vi abbiamo raccontato le frasi relative a Moise Kean, ma il noto agente ha parlato anche del recente trasferimento di Erling Haaland al , che lo ha visto coinvolto da protagonista.

In particolare, Mino Raiola ha spiegato il perché il giocatore norvegese non è venuto in , ad esempio alla che lo ha corteggiato per settimane.

"No, perché non è un difensore e perché non è De Ligt, che è capitano dell’ da due anni. Gli italiani non sanno valorizzare i propri talenti, figurati quelli degli altri. A me capita di incontrare osservatori italiani che gridano al miracolo se vedono un 2001 forte. Allora gli dico: ma che ve ne fate, se poi non lo fate giocare".

Insomma, secondo Mino Raiola lo step successivo di crescita più adatto per Haaland è proprio la , con una squadra come il da sempre attenta a valorizzare i giovani talenti della sua rosa.