Haaland al Borussia Dortmund, Raiola: “E’ andato nel club che voleva”

Quello che ha portato Erling Haaland al verrà probabilmente ricordato come l’ultimo grande colpo di mercato del 2019. Il club tedesco infatti, non solo si è assicurato uno dei più grandi prospetti del calcio europeo, ma l’ha fatto superando la concorrenza di grandi società come e .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Mino Raiola, uno degli uomini che ha lavorato al trasferimento dell’attaccante norvegese, parlando al Telegraph ha spiegato perché alla fine è stato proprio il Borussia ad avere la meglio tra tante pretendenti.

“Il club che ha avuto più contatti diretti con lui è stato il Manchester United. E’ la società con la quale ha parlato di più, ma tutti hanno avuto la possibilità di parlare con lui. Haaland ha sentito che in questo momento andare in non era il passo giusto per la sua carriera, ma non ha nulla contro lo United o contro Solskjaer. Ha scelto il Borussia tra tanti club ed io sono contento, alla fine è andato dove voleva e per lui questa è la cosa migliore in questo momento. Se avesse voluto lo United sarei stato obbligato a portarlo lì, ma non era quello che voleva”.