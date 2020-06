Haaland si lega al Borussia Dortmund: "Non penso affatto di andare via"

44 goal e 10 assist in 39 partite: sono questi i numeri mostruosi della stagione di Erling Braut Haaland, punta di diamante del che a gennaio lo ha prelevato dal sottraendolo alla concorrenza di mezza Europa ( e incluse).

L'attaccante norvegese ha firmato con i gialloneri un contratto valido fino al 2024, decidendo dunque di sposare in pieno la causa che prevede l'interruzione del dominio in del , da poco laureatosi campione di per l'ottava volta consecutiva.

Intervistato da 'FUNKE Mediengruppe', Haaland ha rivelato di essere concentrato soltanto sul presente che lo vede protagonista con il , suo unico pensiero che esula dalle dinamiche del calciomercato.

"Non penso molto al futuro, vivo nel presente e decido cosa è meglio per la mia carriera in ogni specifico momento. In inverno ho scelto il Borussia con convinzione, mi trovo in una delle migliori squadre al mondo con cui ho firmato un contratto abbastanza lungo. Sono praticamente appena arrivato. Quindi ora non penso affatto di andare via".