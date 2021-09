Una Coppa dei Campioni e diversi titoli nazionali: Hiddink si ritira

L'allenatore olandese dice basta: nella sua carriera tanti successi e poche delusioni. E' considerato uno dei migliori della storia.

Non è mai stato un tipo banale: un allenatore vecchia scuola, con ideali ben precisi, sia dal punto di vista calcistico che personale. Guus Hiddink, a quasi 75 anni, ha detto basta: si ritira dal calcio dopo una carriera fatta di successi e qualche delusione.

Dopo aver vestito le maglie di diversi club olandesi da calciatore, centrocampista, ha iniziato come vice-allenatore al De Graafschap (squadra che lo ha lanciato e in cui ha concluso la sua esperienza sul campo) e al PSV Eindhoven, dove aiutava Jan Reker. Nel marzo 1987 è stato nominato tecnico della prima squadra: la stagione successiva ha guidato il PSV verso la gloria.

Celebre è il "Triplete" della stagione 1987/88, in cui vinse non solo l'Eredivisie e la Coppa dei Paesi Bassi, ma anche la Coppa dei Campioni, battendo ai rigori il Benfica in finale a Stoccarda.

Di lì a poco iniziò a girare l'Europa: prima al Fenerbahce, poi al Valencia. Importantissima l'esperienza alla guida della nazionale olandese ai Mondiali del 1994, culminata con il quarto posto: ma il meglio doveva ancora venire. Vinse anche una Coppa Intercontinentale con il Real Madrid nel dicembre del 1998.

Nel 2002 guidò la Corea del Sud fino al quarto posto nei Mondiali dello stesso anno, in casa, tra luci, ombre e qualche polemica, diventando un eroe: lo stadio di Gwagju tutt'ora si chiama "Guus Hiddink Stadium". Ed è tutto dire.

Si segnalano anche le esperienze al Chelsea (nel 2009 arrivò in semifinale contro il Barcellona, eliminato, anche in questo caso tra le polemiche, dal goal di Iniesta allo scadere) e alla guida di Russia, Turchia e Anzi: nell'ultimo anno ha allenato la nazionale di Curaçao e adesso annuncia il ritiro. Quattordici titoli in carriera, nazionali e internazionali: uno dei più celebri allenatori della storia.