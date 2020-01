Gumus non convocato per Genoa-Roma: è vicino all'Antalyaspor

Sinan Gumus è pronto a lasciare il Genoa per l'Antalyaspor, il direttore generale del club turco: "Domani firmeremo un contratto con l'attaccante".

Alla vigilia della sfida di 'Marassi' fra e , i padroni di casa perdono pezzi: i dirigenti liguri, infatti, stanno lavorando alacremente sul mercato sia in entrata che in uscita. Per la gara di domani non è stato convocato Sinan Gumus, che ormai ha le valigie in mano.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante classe '94 del Genoa è ad un passo dall'Antalyaspor, come annunciato anche dal direttore generale del club turco Aytac Altay all'agenzia 'Anadolu'. Un ulteriore conferma dell'imminente cessione dell'attaccante è arrivato dal club ligure che non ha convocato Gumus per la sfida di domani contro i giallorossi.

"Firmeremo un contratto domani con Gumus"

Per l'attaccante tedesco si tratterà di un ritorno in , avendo già vestito la maglia del per molti anni. L'avventura in rossoblu si conclude con sole tre presenze in campionato e zero reti per l'attaccante tedesco, che non è riuscito a lasciare il segno con il 'Grifone'.