Güiza non vuole smettere: a 42 anni nella quinta serie spagnola

Ex capocannoniere della Liga e Campione d'Europa con la Spagna, l'attaccante classe 1980 ha firmato per un nuovo club: il CD Rota.

Quattordici club in carriera per Dani Güiza. A 42 anni, l'attaccante spagnolo non ha nessuna intenzione di smettere. Campione d'Europa nel 2008 con la Roja, massimo traguardo raggiunto in carriera, ha firmato per il CD Rota nella giornata del 19 gennaio: l'ennesima avventura di una lunga carriera.

Passato per l'Atlético Sanluqueño, Güiza aveva scelto in estate l'Algaida. Ora l'accordo con il CD Rota, nella quinta serie del calcio spagnolo. Giocherà nello stadio Alcalde Navarro Flores, dove verrà presentato come acquisto di grande esperienza per provare ad emergere.

L'obiettivo del Rota è quello di avere Güiza già per il match previso sabato contro il Cartaya. Nel Gruppo 10 della Tercera, la formazione della provincia di Cadiz non se la passa certo bene, in lotta per non retrocedere nella sesta serie spgnola.

Il Rota è il 14esimo club, si diceva, dopo Xerez, Dos Hermanas, Mallorca, Recre, Barcellona, Ciudad de Murcia, Getafe, Fenerbahçe, Johor Darul Ta’zim, Cerro Porteño, Cádiz, Atletico Sanluqueño e Algaida.

Classe 1980, nel 2008 ha conquistato la classifica marcatori della Liga, segnando 27 reti in 37 presenze con la maglia del Maiorca, guadagnando un posto nella rosa della Spagna ad Euro 2008 (giocato in Austria e Svizzera), riuscendo anche a mettere insieme due goal nel cammino trionfante della Roja di Aragones.

In carriera Güiza ha giocato anche in Paraguay e Malesia, con l'ultima esperienza nella Liga che risale oramai al 2012: dopo il Getafe solamente esperienze all'estero o nelle serie inferiori spagnole.

Prossimo ai 43 anni, non vuole pensare ad una nuova carriera post calcio professionistico. Ancora deciso a gonfiare le reti avversarie.