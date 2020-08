Guardiola-Zidane, lo spagnolo rivela: "Gli ho fatto i complimenti per la Liga"

Ha fatto il giro del mondo la foto che ha immortalato Zidane e Guardiola al termine di Manchester-City-. Più dell'esito del match, si è parlato soprattutto dello scambio tra i due allenatori e della bellezza sportiva di quel momento.

Ebbene, oggi Pep Guardiola ha rivelato di cosa hanno parlato con Zinedine Zidane. O per lo meno, questo è quello che lui si è sentito di riportare pubblicamente.

"Gli ho fatto i complimenti per la . Ho sempre detto che vincere i campionati è la cosa più difficile, perché devi mantenere un livello altissimo per 11 mesi. Abbiamo anche parlato delle nostre famiglie e auguro a lui il meglio. Da giocatore era uno dei miei idoli. Ho giocatori con lui da avversario con la nazionale, e ho sofferto molto. Oggi rappresenta un esempio anche come allenatore e uomo".