Il vice di Guardiola lascia il Manchester City: Lillo è il post Xavi in Qatar

Il braccio destro di Guardiola approda all'Al Sadd, che attendeva un nuovo tecnico da mesi: si apre ora il casting per il secondo al City.

Juanma Lillo, vice allenatore di Pep Guardiola, ha lasciato il Manchester City per assumere la carica di allenatore dell'Al-Sadd Sports Club, squadra del Qatar. Dopo l'addio di Xavi, tornato al Barcellona, e il traghettatore Javi Gracia, un altro spagnolo approda nel Vicino Oriente, dove il prossimo novembre si giocheranno i Mondiali 2022.

L'allenatore spagnolo ha giocato un ruolo importante da quando è entrato a far parte del club nel giugno 2020, aiutando il Manchester City a vincere due titoli e la finale di Champions League, persa nel 2021 contro il Chelsea di Thomas Tuchel.

Nonostante sia stata una grande perdita per il suo staff tecnico, Guardiola non è mai stato uno che ha ostacolato i suoi assistenti quando hanno avuto buone opportunità, basti pensare ai predecessori Mikel Arteta, mister dell'Arsenal, e Domenec Torrent, unitosi al New York City FC .

L'articolo prosegue qui sotto

Di certo Guardiola dovrà scegliere attentamente il suo sostituto, considerando le dolci parole pronunciate nei confronti del tecnico con 40 anni di esperienza tra Spagna, Messico e Cina:

"La sua conoscenza del calcio è travolgente. Vede cose che poche persone al mondo, me incluso, sono in grado di vedere".

Il Manchester City ha confermato la partenza di Juanma Lillo nella giornata di venerdì, dando vita alle voci sul possibile sostituto: Guardiola ha in mente diverse possibilità per il futuro, con il suo nuovo vice che verrà annunciato probabilmente entro giugno, in vista delle prime gare ufficiali del 2022/2023.

Il 30 luglio, dopo le amichevoli estive, il Manchester City inaugurerà la nuova annata sfidando nuovamente il Liverpool di Klopp nell'eterno duello degli ultimi anni: in palio ci sarà il Community Shield, che mette di fronte i vincitori della FA Cup e quelli della Premier League.