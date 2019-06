Guardiola alla Juventus, Barzagli spera: "È bello sognare"

Appena ritiratosi dopo gli anni alla Juventus, Barzagli si augura di vedere Guardiola sulla panchina bianconera nella prossima stagione.

Ha lasciato la dopo otto Scudetti conquistati, che l'hanno reso tra i più vincenti nella storia del calcio italiano. Ritiratosi dal mondo del calcio, Andrea Barzagli spera comunque di vedere la sua Madama sul tetto d' ancora a lungo. E magari sul tetto d'Europa grazie ad un allenatore top. Come Pepr Guardiola.

Intervistato in quel di Catanzaro per ricevere il 10° premio sportivo Nicola Ceravolo, Barzagli ha parlato del futuro della Juventus, che dopo l'addio di Allegri non ha ancora svelato quale sarà il suo nuovo allenatore. Sarri sembra in pole, ma i tifosi continuano a sognare Guardiola.

Ovvero lo stesso pensiero di Barzagli:

"Non conosco la situazione della , ma se devo parlare del discorso Guardiola ogni tanto è bello sognare e in Italia piace farlo. Cristiano Ronaldo è arrivato nonostante nessuno ci credesse, sognare ci può stare".

In ogni caso, Guardiola o no, Barzagli si fida dei suoi vecchi dirigenti:

"Si stanno facendo tanti nomi, in questi anni hanno sbagliato quasi niente, secondo me hanno già scelto l’uomo giusto. Vedremo quando la società farà il suo annuncio".

"Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri? Sarebbe stato interessante, lo danno per scontato, ma la decisione non è ancora arrivata".

Barzagli, classe 1981, ha chiuso la sua carriera sotto Allegri e non con un nuovo tecnico: