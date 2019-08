Guardiola-Juventus, l'avvocato Galassi svela: "Si è arrabbiato, poi ha riso"

E' stato il massimo tormentone della prima parte estiva, prima che tutto si sgonfiasse definitivamente con l'arrivo ufficiale di Maurizio Sarri alla . I tifosi bianconeri hanno sperato a lungo di vedere Pep Guardiola sulla propria panchina, ma alla fine il sogno si è rivelato essere tale.

A margine della presentazione dei gruppi della nuova , l'avvocato Alberto Galassi, membro del Consiglio di amministrazione del , presente in rappresentanza dei Citizens, è tornato sull'argomento Guardioola-Juventus.

Galassi ha evidenziato come al tecnico del City non siano piaciute le continue voci su un suo imminente approdo alla Juventus:

"Guardiola ci è rimasto male perché non è mai piacevole non essere creduti. Era arrabbiato per questo".