Guardiola e Bernardo Silva a "ruoli invertiti": il calciatore dà indicazioni al tecnico

Scena particolare alla Red Bull Arena di Lipsia. Il calciatore del Manchester City "beccato" a dare indicazioni al tecnico spagnolo.

Una cosa è certa: con Pep Guardiola non si finisce mai di imparare. L'allenatore del Manchester City è reduce dal pari della sua squadra in casa del Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions League.

A colpire nella trasferta in Germania non è però stato tanto il gioco espresso dai Citizens, bensì per un episodio accaduto nel corso della sfida.

Ad un certo punto del match, con il risultato di 1-0 in favore degli inglesi, le telecamere hanno inquadrato Guardiola e Bernardo Silva a colloquio.

Una scena resa insolita dal fatto che il calciatore ha iniziato a dare indicazioni al proprio allenatore, rovesciando uno schema che solitamente vede il secondo spiegare le proprie istruzioni al primo.

Episodio molto insolito, che però manifesta anche la sinergia che c'è tra Guardiola e Bernardo Silva, considerato dal tecnico come imprescindibile per il proprio gioco.

Dimostrazione del fatto che, per quanti trofei possa vincere, ogni allenatore può trarre nuovi insegnamenti anche ascoltando i propri calciatori.