Guardiola a Torino, ma solo per beneficenza: parteciperà al torneo di Vialli

Guardiola è atteso a Torino per il prossimo 2 settembre: il tecnico del Manchester City giocherà a golf nel club fondato dagli Agnelli.

Pep Guardiola sbarca a ma Maurizio Sarri può dormire sogni tranquilli. Il tecnico del , sogno dei tifosi della per settimane, infatti sarà impegnato in un torneo benefico di golf.

L'appuntamento, come riporta 'Tuttosport', è fissato per il 2 settembre quando Guardiola sarà sul prato per la Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, competizione giunta alla sua sedicesima edizione.

Tra i partecipanti, oltre ai due ex giocatori della Juventus, ci saranno pure il vicepresidente bianconero Pavel Nedved, un altro grande ex come Andrea Pirlo ma anche Boghossian, il bomber Aduriz dell' Bilbao e ovviamente tante stelle del golf.

Il torneo si giocherà peraltro al Royal Park I Roveri nel Parco Regionale La Mandria, club fondato proprio dalla famiglia Agnelli negli anni '70. L'obiettivo, nobilissimo, è quello di raccogliere fondi per la ricerca contro la SLA.

Guardiola d'altronde è da sempre un grande appassionato di golf e partecipa spesso a tornei benefici di questo tipo insieme a tanti altri sportivi. La Juventus, insomma, non c'entra.