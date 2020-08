Grosso pronto a ripartire dalla Svizzera: è vicino al Sion

Fabio Grosso potrebbe presto tornare su una panchina: contatti avanzati con il Sion che si conferma club dall'animo 'italiano'.

Dopo aver miseramente fallito durante la breve permanenza al , conclusasi con tre sconfitte in altrettante partite, Fabio Grosso è pronto a sedersi nuovamente su una panchina.

Non in ma in , al Sion: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i contatti tra le parti sono in stato avanzato e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità con la firma sul contratto.

Il Sion, che ha terminato all'ottavo posto l'ultimo campionato svizzero, si conferma così una società molto sensibile al fascino degli allenatori nostrani: in passato è toccato a Tramezzani, Bigon e Gattuso ricoprire questo ruolo, e Grosso potrebbe essere il prossimo.