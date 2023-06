Grosso lascia il Frosinone: decisione comunicata alla società

Dopo aver centrato la promozione in Serie A, il tecnico ha comunicato l'addio al club: nel suo futuro potrebbe esserci il Marsiglia.

Fabio Grosso ha deciso di lasciare il Frosinone e, secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico dei ciociari avrebbe già comunicato la decisione alla società.

L'avventura in gialloblù del campione del mondo del 2006 si chiude, dunque, dopo la meravigliosa promozione in Serie A centrata in questa stagione.

Il Frosinone, infatti, ha dominato il campionato di Serie B staccando il pass valevole il ritorno al piano 'A' del calcio italiano dopo quattro anni d'assenza.

Grosso lascia la panchina frusinate dopo due anni e mezzo e nel proprio futuro potrebbe esserci un intrigante approdo in Ligue 1: il suo nome è stato accostato alla panchina del Marsiglia, che ha da poco incassato l'addio di Igor Tudor.