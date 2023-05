Groningen-Ajax sospesa due volte e poi abbandonata: lancio di fumogeni e invasione di campo

Groningen-Ajax è stata definitivamente interrotta dopo pochi minuti del primo tempo: fumogeni in campo e invasione con tanto di striscione.

E' durata pochissimo la contesa tra Groningen e Ajax, match valido per il 32° turno di Eredivisie: i disordini e le intemperanze hanno purtroppo preso il posto delle emozioni affidate ai protagonisti sul prato verde.

Dopo appena cinque minuti e cinquanta secondi di gioco, sul terreno sono piombati diversi fumogeni che hanno costretto l'arbitro Manschot a sospendere l'incontro, caratterizzato anche dall'invasione di un tifoso incappucciato che ha mostrato uno striscione con la seguente scritta.

"Kankerbestuur, rot op".

L'ordine è stato poi ristabilito soltanto in apparenza visto che, tre minuti dopo la ripartenza, altri lanci hanno costretto il direttore di gara ad interrompere per la seconda volta l'incontro, stavolta in maniera definitiva.

Da capire, adesso, quale sarà la decisione finale dei vertici del calcio olandese: più che probabile l'assegnazione dello 0-3 a tavolino per il Groningen, già aritmeticamente retrocesso in 'Eerste Divisie'.