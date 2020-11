Grifo e i no a Lazio e Fiorentina: "Meglio restare in Germania"

Vincenzo Grifo alla 'Gazzetta dello Sport' ha confermato di essere stato vicino alla Serie A: "La Lazio a 18 anni, la Fiorentina l'anno scorso".

Vincenzon Grifo è l'uomo del momento in casa , con la doppietta segnata nell'amichevole contro l'Estonia. 'La Gazzetta dello Sport' lo ha intervistato, tenendo come tema centrale la sua mancata esperienza in Italia. e , soprattutto.

Prima la possibile avventura in biancoceleste, sfiorata in giovane età.

"Avevo 18 anni e Tare era intenzionato a tesserarmi per i biancocelesti, mi voleva a tutti i costi a . Ma insieme ai miei parenti decisi che era meglio stare vicino alla mia famiglia. Ero troppo giovane. Era la prima volta che uscivo di casa e preferimmo la vicina ".

L'anno scorso, invece, il vicino trasferimento alla Fiorentina, che poi virò su un altro campione della .

"Sì, è successo nell’estate del 2019: ero di nuovo all’Hoffenheim e quella proposta sulle prime mi sembrava interessante ma, mentre riflettevo, il club viola prese Ribery e Boateng. E a quel punto era meglio rimanere in . Sono soddisfatto del mio percorso in Bundesliga e ogni mio passo è legato alle prospettive tecniche. Non mi sono mai mosso per i soldi".

Ma Vincenzo Grifo non chiude le porte alla e aspetta la grande chiamata da ora in poi.