Griezmann si lega all'Atletico: contratto fino al 2026

Accordo raggiunto tra i due club, con l'attaccante francese che finalmente potrà giocare dal primo minuto agli ordini di Simeone.

Termina il calvario di Antoine Griezmann. L'attaccante francese ha finalmente trovato l'accordo per il passaggio a titolo definitivo dal Barcellona all'Atletico Madrid.

A comunicare l'ufficialità del suo trasferimento in biancorosso è lo stesso club dei Colchoneros con un post sui rispettivi profili social.

In questo inizio di stagione, Griezmann è stato al centro di un caso piuttosto singolare. Per via di una clausola inserita dal Barcellona nell'affare con l'Atletico, il francese veniva schierato in campo solamente da partire dal minuto 60 in poi.

Questo perché, avendo superato il 50% delle partite disputate dai madrileni, avrebbe attivato la clausola di riscatto obbligatoria.

Da questo momento in poi, Simeone non dovrà più preoccuparsi di centellinare il talento francese, potendo contare su di lui ogni volta dal primo minuto.