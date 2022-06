Griezmann e il goal smarrito: non segna da 22 partite

Prosegue l'astinenza da rete per l'attaccante dell'Atletico: non segna dal 6 gennaio. L'ultimo centro in Nazionale risale addirittura a novembre 2021.

Inizio tutt'altro che agevole per la Francia nel girone di Nations League. I detentori del trofeo, nonché campioni del Mondo in carica, si sono resi protagonisti di una partenza stentata che - dopo tre giornate - li relega a fondo classifica nel raggruppamento 1 della Lega A.

Dopo il tonfo a sorpresa contro la Danimarca, la selezione guidata da Didier Deschamps ha infilato due pareggi consecutivi: uno in Croazia e uno in Austria.

Il tutto per un magrissimo bottino di due punti nelle prime tre giornate che complicano, evidentemente, il prosieguo della competizione.

Una Francia che sembra essersi smarrita, così come sembra essersi letteralmente smarrito Antoine Griezmann. L'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid, infatti, prosegue il proprio periodo di difficoltà sotto rete: il classe 1991 - tra Nazionale e club - non trova la via del goal da ben 22 partite.

Una vita per uno che del goal ha fatto il suo pane quotidiano. L'ultimo sigillo in assoluto, infatti, risale addirittura al 6 gennaio quando l'attaccante transalpino ha messo la sua firma nel 5-0 al Rayo Mahadhonda in Coppa del Re.

Per scovare l'ultimo centro in Nazionale, invece, bisogna riavvolgere ancora di più il nastro. Per la precisione al 13 novembre 2021, quando il suo nome è entrato nel tabellino dei marcatori di Francia-Kazakistan, terminata 8-0.

Un momento decisamente complicato che, tuttavia, non ha minato di una virgola la fiducia riposta nei suoi confronti da ct e compagni, come testimoniano le parole d'incoraggiamento di Pavard:

"È un grande giocatore. Anche se è vero che non segna da qualche partita, non è niente, ci fidiamo di lui. Sono sicuro che tornerà presto a fare goal".

L'occasione buona per spezzare l'incantesimo potrebbe presentarsi già lunedì, nella sfida dello Stade de France contro la Croazia.

In questa stagione, Griezmann ha chiuso con appena 8 goal in 39 presenze ufficiali con i Colchoneros. Fotografia fedele di un'annata non proprio esaltante.