Quanto ha pagato l'Atletico Madrid per Griezmann e quanto lo pagò il Barcellona

Antoine Griezmann torna ufficialmente all'Atletico Madrid: addio al Barcellona dopo due stagioni di alti e bassi.

E' il trasferimento più importante di questo ultimo giorno di calciomercato, il ritorno che non ti aspetti: Antoine Griezmann è (di nuovo) un giocatore dell'Atletico Madrid che ha trovato un accordo col Barcellona, esaudendo il desiderio del fuoriclasse francese che nell'ambiente dei 'Colchoneros' aveva lasciato il cuore.

Il biennio trascorso in Catalogna non gli ha regalato le soddisfazioni sperate: dal 'dualismo' con Lionel Messi ad un rendimento non sempre all'altezza della sua classe, i problemi affrontati da Griezmann sono stati molteplici e spesso irrisolvibili.

All'Atletico 'Grizou' ritrova il suo mentore, Diego Pablo Simeone, e potrà cominciare ad affinare l'intesa con Luis Suarez, suo compagno di squadra in blaugrana nella sfortunata stagione 2019/2020.

QUANTO E' COSTATO GRIEZMANN AL BARCELLONA

Griezmann è stato uno dei grandi investimenti economici dell'ex presidente catalano, Josep Maria Bartomeu, che a luglio 2019 sborsò l'astronomica cifra di 120 milioni di euro per onorare la clausola rescissoria presente nel precedente contratto stipulato dall'attaccante transalpino con l'Atletico Madrid. Inoltre il Barcellona fissò a sua volta una clausola rescissoria ancora più esosa, pari alla bellezza di 800 milioni.

Seguirono pesanti accuse da parte dei 'Colchoneros' in merito al presunto comportamento scorretto tenuto dal club rivale durante la trattativa: dopo il ricorso presentato dai madrileni, il Barcellona venne sanzionato con un'ammenda simbolica pari a 300 euro dal Comité de Competicion spagnolo.

QUANTO COSTA GRIEZMANN ALL'ATLETICO MADRID

Il Griezmann 2.0 costerà decisamente meno all'Atletico Madrid: il verbo al futuro non è affatto un errore, dato che i campioni di Spagna hanno chiuso l'operazione con la formula del prestito ed obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. Addirittura 80 in meno rispetto alla cifra ricevuta due anni fa dal Barcellona.

QUANTO GUADAGNA GRIEZMANN?

Al Barcellona Griezmann percepiva uno stipendio netto di 18 milioni, che sarebbe salito a 21 a partire dalla terza stagione e a 23 e 25 rispettivamente dalla quarta e quinta annata in blaugrana.

Pur di tornare all'Atletico Madrid ha accettato un taglio dell'ingaggio, per non incidere negativamente sulle casse messe in ginocchio dalla pandemia: un atto d'amore di cui i tifosi terranno certamente conto.