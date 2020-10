Il Gremio sulle tracce di Ramirez: "E' una possibilità, c'è una trattativa"

Gaston Ramirez potrebbe ripartire dal Brasile. Il vicepresidente del Gremio ha svelato l’esistenza di una trattativa.

Potrebbe presto giungere a conclusione l’avventura di Gaston Ramirez alla . Il fantasista uruguaiano, che nelle scorse settimane, prima che si chiudesse la sessione estiva di calciomercato in , era sembrato vicino a potersi trasferire al , potrebbe ora ripartire da una nuova squadra e da un nuovo campionato.

Ramirez, che veste la maglia blucerchiata dal 2017 e che è legato al suo club da un contratto che scadrà il prossimo giugno, è infatti finito nel mirino del Gremio.

A confermarlo è stato il vicepresidente del club brasiliano, Paulo Luz, che tra l’altro ha svelato come una trattativa sia stata già avviata.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

“E’ una possibilità, c’è una trattativa. Stiamo lavorando molto duramente, ma anche su altri nomi. Non appena chiuderemo, se tutto andrà bene, lo annunceremo ai nostri tifosi. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dell’allenatore un trequartista”.

In intanto circolano con sempre maggiore insistenza le voci che vorrebbero Ramirez impegnato in questi giorni a rescindere con la Sampdoria per firmare un triennale con il Gremio.