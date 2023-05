Gravina pronto a 'graziare' anche Vlahovic: "Farò ciò che è stato fatto con Lukaku"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto su quanto verificatosi domenica scorsa al Gewiss Stadium, quando una parte della curva atalantina ha intitolato cori di matrice razzista nei confronti di Dusan Vlahovic.

Poco dopo, però, l'attaccante della Juventus ha segnato il goal del definitivo 2-0 - a tempo praticamente scaduto - zittendo i sostenitori atalantini presenti nel settore dal quale sono stati intonati i cori. Un gesto costatogli il cartellino giallo da parte dell'arbitro Doveri, mentre la Curva Nord della Dea dovrà scontare un turno di chiusura al pubblico.

Sulla linea di quanto avvenuto con Romelu Lukaku dopo Juventus-Inter, il massimo dirigente della Federcalcio ha annunciato che è pronto ad intervenire per concedere la 'grazia' al numero 9 che vedrà cancellata la sanzione inflittagli nell'ultimo turno di campionato.

La nostra Federazione, ma tutto il mondo dello sport è contro ogni forma di razzismo, contro i razzisti, di qualunque forma e colore, Lukaku e Vlahovic che siano, non facciamo distinzione di maglie. Siamo tutti uniti per combattere questa piaga che è riapparsa in maniera prepotente".