Grana per il Villarreal: Gerard Moreno infortunato, salta la Juventus

E' il mese del ritorno in campo in Champions League, e di conseguenza è quel periodo in cui i possibili infortuni diventano pesanti.

Le italiane, Juventus e Inter, saranno impegnate rispettivamente contro Villarreal e Liverpool agli ottavi di finale e dalla Spagna, per i bianconeri, arrivano notizie non indifferenti.

Attraverso una nota ufficiale il Villarreal ha comunicato l'infortunio di Gerard Moreno, attaccante "principe" della fase offensiva della formazione di Unai Emery.

"I test medici a cui si è sottoposto Gerard Moreno hanno confermato il sovraccarico muscolare al soleo della gamba destra. L'attaccante avrà bisogno di sostenere un percorso specifico di riabilitazione".

Lo spganolo, uscito in anticipo in occasione della sfida contro il Betis Siviglia, sarà costretto a fermarsi ai box per un guaio al soleo e salterà la sfida contro la Juventus in programma il prossimo 22 febbraio al "Madrigal".