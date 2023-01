Gourcuff cambia idea dopo il ritiro? L'ex Milan potrebbe tornare in campo

Ha detto addio al calcio al termine del 2018/2019, ma per l'amico Chamakh la possibilità di un ritorno nel calcio giocato non è da escludere.

A 36 anni, quattro dopo l'addio, Yoann Gourcuff può tornare in campo. L'ex milanista, che ha chiuso la carriera con il Dijon nel 2018/2019 potrebbe tornare sui suoi passi e riprendere ad essere un calciatore professionista. La fonte? Marouane Chamakh, ex compagno ai tempi del Bordeaux.

Gourcuff e Chamakh si sono conosciuti nel 2008 e per tre stagioni hanno vestito la maglia dei Girondini. Da allora sono rimasti in contatto, stringendo una grande amicizia anche dopo l'addio del figlio d'arte (il padre è un noto tecnico in Francia) al Bordeaux.

L'arrivo al Bordeaux era avvenuto dopo l'addio al Milan, in cui Gourcuff non era riuscito a mettersi in mostra: un biennio senza grossi colpi per il classe 1986.

"Ho buone notizie da Yoann. Non tutti i giorni, ma spesso" ha detto Chamakh a Canal+. "Sta molto bene ed è felice. In futuro potrebbe dare qualche notizia. Forse tornerà al calcio. Ma sta a lui dirlo. Penso che accadrà presto".

Chamakh ha confermatodi essere sempre rimasto in contatto con Gourcuff: “Ho ottimi rapporti con Yoann. Ha un po' la stessa mentalità, cioè ha messo un po' da parte il calcio. Si dedica alla sua vita familiare, a sua figlia. Ma per lui va tutto bene. Non ha preoccupazioni. Non è perché non gli interessa il calcio che se la cava meno bene”.

Gourcuff in passato era considerato uno dei migliori giovani d'Europa. Per questo il Milan lo scelse dal Rennes nel 2006 dopo l'Europeo Under 21 di ben diciasette anni fa. Chiuso dal grande reparto di centrocampo rossonero, è riuscito comunque a vincere la Champions League in rossonero. Il suo più grande trionfo.