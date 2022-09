Gotti rivela: "Il Chelsea mi ha chiesto di far giocare Ampadu come difensore centrale"

Il tecnico dello Spezia svela la richiesta avanzatagli dal Chelsea: "Loro considerano Ampadu un centrale di difesa. Vedremo".

Ethan Ampadu è stato il colpo di mercato last minute dello Spezia: prelevato con la formula del prestito dal Chelsea, il gallese ha fatto rientro in Serie A dopo l'esperienza (sempre con la medesima formula) al Venezia, chiusa con un'amara retrocessione.

Il classe 2000 è uno dei giovani più in vista tra quelli di proprietà dei 'Blues', che puntano parecchio su di lui per il futuro: dimostrazione è la richiesta avanzata direttamente a Luca Gotti, svelata dallo stesso tecnico dello Spezia in conferenza stampa.

"Il Chelsea mi ha chiesto di far giocare Ampadu come difensore centrale. Questo perché loro lo vedono in quel ruolo e potrà tornargli utile quando tornerà lì tra un anno. Ne riparleremo".

Al Venezia, Ampadu ha giocato prevalentemente a centrocampo come regista o mezzala, mentre al centro della difesa si è visto in pochissime circostanze. Da qui il contatto del Chelsea con Gotti, che a Londra ha lavorato nella stagione 2018/2019 in qualità di vice di Maurizio Sarri.