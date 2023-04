Gosens fa tutto in 15' contro la Lazio: entra al 71', segna all'83' ed esce per infortunio all'86'

Il tedesco, entrato al 71' al posto di Bastoni, si è infortunato alla spalla pochi istanti dopo aver siglato la rete del momentaneo 2-1.

Tutto in un quarto d'ora. Si può riassumere così la giornata in salsa agrodolce per Robin Gosens, protagonista nel bene e nel male di Inter-Lazio.

Il laterale tedesco, infatti, è entrato al 71' al posto di Bastoni, proprio una manciata di minuti prima del pareggio targato Lautaro Martinez.

Sul parziale di 1-1, l'ex calciatore dell'Atalanta si è arrampicato sul cross di Lukaku all'83' e in spaccata ha messo in rete il pallone del sorpasso a tinte nerazzurre.

Al momento dell'impatto con il terreno di gioco, pochi istanti dopo aver griffato il 2-1, Gosens è caduto in malo modo infortunandosi alla spalla.

Visibilmente dolorante, il classe 1994 non ha avuto nemmeno il tempo per esultare e si è visto costretto ad alzare bandiera bianca, prontamente rimpiazzato da De Vrij.

Morale della favola: dentro al 71', in goal all'83' e fuori all'86' a causa di un infortunio.