Gomez fischiato a Wembley, Sterling: "Tutto per colpa mia"

Fischiato nel corso di Inghilterra-Montenegro, Joe Gomez è stato difeso da Sterling: “Lui non ha fatto nulla, è stata colpa mia”.

In quella che per il calcio inglese è stata una serata di grande festa, culminata con il trionfo per 7-0 sul Montenegro e la matematica qualificazione a , a Wembley c’è stato spazio anche per dei fischi, tutti rivolti ad un unico giocatore: Joe Gomez.

Il tutto è accaduto al 70’ quando Southgate ha deciso di lanciarlo nella mischia al posto di Mount. Come è noto, ad inizio settimana il difensore del Liverpool è stato suo malgrado protagonista di un episodio che poi ha portato all’esclusione dalla lista dei convocati per la partita di Sterling.

I due lunedì, il giorno successivo di -, si sono ritrovati in ritiro e, a causa delle scorie della partita che si era giocata domenica, hanno avuto un durissimo confronto (i due avevano avuto un ruvido faccia a faccia già nei minuti finali della sfida di Anfield) che ha portato ad un vero e proprio scontro fisico.

A scatenare il tutto è stato Raheem Sterling che, dopo essersi già scusato in settimana, tramite Twitter ha voluto prendere le difese del suo compagno di squadra.

To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard.. — Raheem Sterling (@sterling7) November 14, 2019

especially after a difficult week for him to be booed when he came on tonight was wrong.



I’ve taken full responsibility and accepted the consequence.

I felt as though I had to say this get home safe every one #Euro2020 — Raheem Sterling (@sterling7) November 14, 2019