Goleada Ecuador: 9-0 alle Fiji al Mondiale Under 20

La nazionale sudamericana ha travolto quella oceaniana nell'ultimo incontro del girone B ai Mondiali di categoria.

Risultato che non lascia spazio a immaginazione o contestazioni. L'Ecuador Under 20 ha travolto Fiji per 9-0 Fiji nel terzo e ultimo incontro del girone B del Mondiale di categoria.

Quattro goal nel primo tempo, altri cinque nella ripresa. Doppiette per Cuero, Minda e Zambrano. Di Paez, Klinger e Chamba le altre tre reti della nazionale sudamericana.

In particolare Paez a soli 16 anni si è tolto anche la soddisfazione di diventare il calciatore più giovane a segnare in un Mondiale Under 20.

Vittoria che permette all'Ecuador di passare il turno e qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, chiudendo al secondo posto nel girone dietro agli Stati Uniti a punteggio pieno.

Un Mondiale Under 20 decisamente da dimenticare per le Fiji, che nelle tre partite del girone hanno rimediato altrettante sconfitte.

Zero goal fatti, ben 16 subiti nel complesso nelle sfide con Usa e Slovacchia, prima dell'umiliazione per mano degli ecuadoregni.