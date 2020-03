Götze verso l'addio al Borussia Dortmund: c'è l'ipotesi Milan

Mario Götze non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno: il Milan potrebbe farci un pensierino, ingaggio permettendo.

Tra i tanti giocatori che dopo il 30 giugno saranno liberi di trovarsi una nuova squadra a costo zero, figura anche Mario Götze: improbabile che prolunghi il contratto in scadenza col , che sembra voler fare a meno di lui per il futuro.

Nonostante le tante vicissitudini vissute a livello personale, Götze è ancora piuttosto giovane: a quasi 28 anni può rappresentare un'ottima occasione di mercato per quei club alla ricerca di talento e fantasia dalla trequarti in su, compreso il .

Secondo quanto riferito da 'Il Corriere dello Sport', la pista rossonera è da tenere in considerazione per un motivo in particolare: la moglie di Götze, Ann-Kathrin, è una modella che spesso si trova ad alloggiare a Milano per lavoro.

L'ostacolo maggiore da superare riguarda l'ingaggio oneroso percepito dal tedesco che non rientra nella politica di contenimento dei costi intrapresa da Ivan Gazidis: per far sì che il matrimonio vada in porto, Götze dovrebbe acconsentire al dimezzamento dello stipendio, sacrificio che consentirebbe al Milan di rispettare i paletti.

L'Italia in generale, comunque, resta un'opzione più che percorribile per il futuro del campione del mondo 2014: l'importante è che si tratti di un progetto serio da cui ripartire dopo anni difficili che necessitano di un riscatto.