Godin può lasciare l'Inter: anche il Valencia in corsa

Non solo il Tottenham e il Manchester City interessate a Diego Godin, anche il Valencia potrebbe inserirsi nella corsa per il centrale dell'Inter.

Un rendimento non del tutto soddisfacente, che potrebbe chiudere dopo un solo anno l'avventura di Diego Godin all' . Il centrale uruguaiano potrebbe lasciare presto l' per tentare una nuova avventura: sulle sue tracce c'è anche il , pronto ad accogliere l'ex bandiera dell' .

Secondo quanto riferisce il 'Mundo Deportivo', il classe '86 sta valutando di lasciare Milano dopo aver perso il posto da titolare sotto la guida di mister Conte, che nelle ultime uscite gli ha preferito Bastoni in nome di una difesa a tre non proprio congeniale alle caratteristiche dell'ex Colchoneros.

Nelle ultime ore il nome di Godin è stato accostato al di Mourinho, ma anche al : nel frattempo il Valencia ha mosso i primi passi manifestando il proprio interesse. Sembra però improbabile a oggi un rientro in spagna di un giocatore che ha segnato una pagina importante nell'Atletico Madrid e che dunque non gradirebbe tornare in da avversario della squadra di Simeone.