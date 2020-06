Godin escluso anche contro il Sassuolo: nelle gerarchie prima Ranocchia

Nel match contro il Sassuolo, Conte ha lasciato Godin fuori: seconda panchina consecutiva e futuro sempre più incerto per l'ex Atletico.

Superato da Bastoni, Diego Godin è finito anche dietro Ranocchia. Da quando è tornato il calcio, nonostante le gare ravvicinate dell' , l'ex colosso dell' non ha ancora trovato spazio: in panchina anche nella gara infrasettimanale contro il .

Out per un problema fisico in Coppa contro il , Godin è poi tornato a disposizione di Conte per le sfide di campionato, rimanendo però in panchina sia per la sfida contro la vinta dai nerazzurri di misura, sia per il nuovo turno in un San Siro deserto contro il Sassuolo.

Sembrerebbe essere un percorso che porterà alla cessione di Godin nei prossimi mesi, visto il forte interesse di e . Questo almeno in teoria, visto che il difensorie uruguagio ha evidenziato giorni fa di non avere intenzione di lasciare l'Inter a breve:

“La verità è che queste voci sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto. Da quando sono all’Inter, mi sono sempre trovato bene sia nel club sia con i tifosi. Sento la fiducia della società e qui sono come a casa. Non mi è mai passato per la mente di lasciare l’Inter".

L'amico e compagno di Nazionale, Muslera, però, ha evidenziato come Godin non sia in realtà molto felice della situazione:

"Non conosco bene il momento che Diego sta attraversando all'Inter, ma chiaramente è preoccupato. Godin è un baluardo della Celeste e ha bisogno di giocare, sono sicuro che questa situazione si risolverà a breve".

Considerando le gare ravvicinate che l'Inter dovrà giocare in campionato prima e in poi, difficilmente Godin rimarrà continuamente in panchina, anche se prima di lui vengono ormai i titolari De Vrij, Skriniar e Bastoni, nonchè la prima scelta dalla panchina Ranocchia: già contro il , con lo slovacco squalificato per rosso, possibile gara da titolare per lui.

Una situazione per ora cristallizzata, che potrebbe però evolversi in virtù dei tanti match estivi che Antonio Conte dovrà gestire.