Godin da Mourinho? Il Tottenham pensa all'interista

Il centrale uruguagio potrebbe non giocare ancora a lungo con l'Inter, gli affari Londra-Milano non sono destinati a concludersi a breve.

Impossibile dire quando il calcio tornerà, se in primavera, in estate, o in autunno. In mezzo ai dubbi legati alla pandemia di coronavirus, le squadre lavorano sulla prossima stagione. C'è da rinforzare, restaurare, stare attenti ai bilanci in queste settimane di grosse perdite. Anche i giocatori valutano il da farsi, per esempio Diego Godin.

L'esperto centrale uruguagio arrivato in la scorsa estate, non sembra essersi inserito alla perfezione negli schemi italiani e nerazzurri e secondo il Corriere dello Sport potrebbe lasciare l' nel corso del 2020. Del resto Conte ha ormai scelto Bastoni come titolare al fianco di Skriniar e De Vrij.

Dopo il , c'è ora il di Mourinho in prima fila. Dopo aver perso Eriksen, l'ex interista potrebbe accogliere Godin dai nerazzurri per rinforzare un reparto già di per sè avanti con gli anni, ma deciso ad aumentare tale aspetto nel prossimo futuro.

Il Tottenham potrebbe essere nel futuro dell'Inter non solo relativamente a Godin, visto che in caso dell'addio dell'ex Aletico Madrid, a Londra o meno, i nerazzurri dovranno sostituirlo: tra i papabili nomi anche Vertonghen, già in passato accostato alla società meneghina.

Venticinque le gare giocate da Godin in stagione con la maglia dell'Inter, in cui il 34enne ha mostrato prestazioni altalenanti. Il contratto firmato con i nerazzurri è in scadenza nel 2022. Dopo l'isolamento di due settimane alla pari degli altri nerazzurri, l'uruguagio è tornato in patria in attesa di buone nuove: