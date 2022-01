Godin lascia il Cagliari: vicino l'Atletico Mineiro

Dopo la natia Uruguay, la Spagna e l'Italia, Diego Godin è pronto ad approdare nella quarta nazione della sua vita calcistica, il Brasile. Il difensore uruguagio, infatti, è ad un passo dal vestire la casacca dell'Atletico Mineiro fino a dicembre 2022, dopo aver formalizzato l'addio al Cagliari.

L'Atletico Mineiro sta chiudendo la cessione di Junior Alonso al Krasnodar e dopo l'addio dell'attuale difensore potrà chiudere l'ingaggio di Godin, intenzionato a ripartire da una nuova piazza per dimenticare gli ultimi deludenti mesi con la maglia del Cagliari.

Godin, escluso dal Cagliari nelle ultime uscite, aveva confermato la sua imminente partenza:

"Non è successo nulla, in questo momento non posso parlare, mi piacerebbe raccontare tutti i dettagli ma finché non si completa la cessione non posso parlare. Non ho avuto nessun problema, né mancanza di rispetto né mancanza di personalità. Sono temi contrattuali e dell'attualità del Cagliari, che è in una situazione complicata, ma non da ora, ormai da anni".

Manca solo l'ufficialità, poi Godin cambierà aria:

"Si dicono tante cose ma quando arriverà il momento, capace che sia tra una settimana, dieci giorni, due settimane racconterò tutto. Se è certo che andrò via da Cagliari? Sì, sì, ho rinnovato il contratto un mese fa per fare un favore alla società, abbassandomi lo stipendio con la possibilità di andare via a gennaio. Perciò sì, sicuro".

Acquistato dal Villarreal nel 2007 dopo gli al Cerro e al Nacional, Godin non gioca in Sudamerica di fatto da 15 anni. Divenuto big assoluto all'Atletico Madrid, il centrale ha passato poco tempo con Inter e Cagliari, senza brillare con nerazzurri o rossoblù. Un nuovo passo per la sua carriera: Belo Horizonte.