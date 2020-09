Godin al Cagliari, Carta conferma: "Vuole venire da noi"

La lunga carriera di Diego Godin potrebbe davvero continuare a . L'esperto difensore uruguaiano non rientra nei piani di Conte e dovrebbe lasciare l' dopo una sola stagione.

Ora a confermare la clamorosa indiscrezione è il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, intervenuto durante la presentazione di Marin.

"Godin è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, pertanto è un profilo che non interessa solo noi, ma a tante squadre. C’è stato un approccio con lui e il suo entourage. C’è il gradimento del giocatore che vorrebbe giocare qui ma chiaramente la trattativa non è facile. Siamo in una fase embrionale ma se ci fossero le condizioni sarebbe una grande opportunità per noi in chiave di Leadership ed esperienza”.