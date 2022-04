Goal del Getafe 'made in Roma': assist di Villar per Mayoral, ko il Maiorca di Muriqi

Tre punti d'oro per il Getafe, proprio nello scontro diretto contro il Maiorca: per 'Los Azulones' ora la salvezza è un po' più vicina, alla luce del +6 in classifica sui rivali odierni.

A decidere il match del 'Coliseum Alfonso Perez' è una rete di Borja Mayoral, la quarta da quando a gennaio si è trasferito dalla Roma: a imbeccarlo è un assist di Gonzalo Villar, peraltro ancora di proprietà dei giallorossi.

Un goal dal forte stampo 'romanista' in una sorta di derby con Vedat Muriqi, altra conoscenza del nostro campionato che nel mercato invernale ha lasciato la Lazio per trasferirsi in prestito tra le fila maiorchine.

L'attaccante kosovaro non è riuscito a rendersi decisivo, a differenza degli avversari che si stanno ritagliando il loro personale spazio dopo aver a lungo patito le sofferenze della panchina all'ombra del Colosseo.

Se per Mayoral il giudizio positivo non è una novità, per Villar possiamo parlare di vero e proprio primo acuto di rilievo da quando indossa la maglia del Getafe, dopo un inizio difficile culminato con diverse esclusioni dall'undici titolare.