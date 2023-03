Goal e prestazioni di qualità: Juric ha rilanciato Karamoh

L'ivoriano si sta rivelando un fattore positivo in più per la squadra granata: nel 2023 solo Osimhen del Napoli ha fatto meglio in zona goal.

A volte serve solo il contesto giusto. E Yann Karamoh sembra averlo finalmente trovato dopo qualche stagione di difficoltà.

L'attaccante ivoriano si sta rivelando uno degli uomini più in forma del Torino nella stagione 2022/2023, tenendo in corsa i granata per la lotta ad un posto in Europa per l'anno prossimo.

Contro il Bologna, Karamoh ha trovato il suo secondo goal consecutivo dopo quello segnato nel derby contro la Juventus martedì 28 febbraio.

Ma se quello ai bianconeri non è servito per portare a casa punti, contro il felsinei la sua marcatura si è rivelata importante per la conquista della vittoria.

Nel 2023 l'ivoriano ha già segnato 3 goal. Uno score che lo colloca al secondo posto nella media di rendimento della Serie A nel nuovo anno, dietro soltanto al marziano Victor Osimhen.

Karamoh sembra giovare della cura Juric, dopo anni di difficoltà tra Bordeaux, Parma e Fatih Karagumruk. La posizione dietro le punte, in tandem con Miranchuk, sta giovando al suo rendimento.

A 25 anni l'ivoriano sembra aver finalmente compiuto quel salto che ci si aspettava potesse effettuare già diversi anni fa, quando l'Inter lo prese dal Caen intravedendo in lui le caratteristiche di un giocatore di livello.

Nel calcio non è mai troppo tardi per rimettersi in carreggiata e ritrovare la strada che sembrava ormai smarrita. Una questione di contesto.