Goal annullato in Cagliari-Juventus, Rabiot polemico: "Sto cercando di capire"

Non un periodo particolarmente felice quello di Adrien Rabiot, che dopo Juventus-Inter protesta nuovamente contro gli arbitri al termine della partita vinta dai bianconeri in rimonta contro il Cagliari.

Stavolta a fare arrabbiare il centrocampista francese è il goal del momentaneo pareggio realizzato proprio da lui stesso, seppure in modo a dir poco fortunoso su conclusione di Luca Pellegrini, e poi annullato dal VAR per un tocco di mano.

Già in campo, d'altronde, i giocatori della Juventus hanno protestato a lungo con l'arbitro Chiffi che ha cercato di spiegare come in questi casi la volontarietà non conti e la deviazione vada comunque punita.

Spiegazione quella del signor Chiffi che evidentemente non è bastata a Rabiot, tanto che il francese in piena notte ha pubblicato una story abbastanza eloquente con tanto di screen del momento incriminato: "Sto ancora cercando di capire".

Poco male perchè stavolta, a differenza di quanto accaduto una settimana fa, la Juventus è riuscita comunque a ribaltare la partita e portare a casa i tre punti.