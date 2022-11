Goal annullato a Griezmann: la Francia presenterà un reclamo alla FIFA

La decisione dell'arbitro Conger non va giù alla Francia, pronta ad inoltrare un reclamo alla FIFA: "Riteniamo sia un errore".

La coda di Tunisia-Francia rischia di dare vita a pesanti strascichi nei prossimi giorni: sotto la lente d'ingrandimento è finita la rete annullata all'ultimo respiro ad Antoine Griezmann, per una posizione di fuorigioco in seguito a quella che alla fine è stata valutata una deviazione - e non una giocata intenzionale - da parte di un difensore tunisino.

Annullamento decretato dall'arbitro Conger addirittura dopo il triplice fischio, quando l'addetto al VAR lo ha richiamato per visionare le immagini incriminate: decisione che ha creato parecchio malumore nell'ambiente transalpino, nonostante il k.o. non pregiudicasse l'accesso agli ottavi in qualità di prima forza del girone.

Secondo la controparte francese, infatti, l'andamento dell'episodio non sarebbe stato regolare, in quanto il direttore di gara si sarebbe recato davanti al monitor del VAR dopo aver segnalato il riposizionamento del pallone a centrocampo (pochi secondi prima di fischiare la fine) e questo non sarebbe permesso dal regolamento.

"Inoltreremo un reclamo - si apprende da una fonte della Federcalcio francese - in seguito al goal di Antoine Griezmann che riteniamo essere stato erroneamente annullato. Questo reclamo deve essere inviato alla FIFA entro 24 ore dalla fine della partita".

Possibili, dunque, dei nuovi colpi di scena anche a diverse ore di distanza da un match sentitissimo e destinato a far discutere ancora per molto tempo.