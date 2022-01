Goal al debutto per Mayoral a Getafe: in rete dopo tre minuti

Quando si dice un acquisto dall'impatto immediato. Borja Mayoral ha esordito con la maglia del Getafe, entrando in campo nei minuti finali della sfida contro il Granada.

L'ex attaccante della Roma, mandato nella mischia all'84esimo, ha impiegato appena tre minuti per mettere a segno la sua prima rete con la nuova squadra.

Lo spagnolo ha siglato il goal del 4-2, che ha fissato il risultato e consegnato al Getafe tre punti preziosi in ottica salvezza.

Dopo una buona stagione con Fonseca, Mayoral non ha convinto Mourinho. Per questo motivo la punta ha lasciato la Roma tornando in Liga.