Gnonto protagonista a Old Trafford: goal dopo 1 minuto e grande prestazione

L'attaccante italiano sempre più protagonista con la maglia del Leeds. Prestazione da top nella sfida contro il Manchester United.

Willy Gnonto si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in Premier League. L'attaccante italiano, che in Serie A non ha mai giocato, ancora una volta in evidenza con la maglia del Leeds.

Il numero 29 dei Peacocks ha sbloccato la sfida contro il Manchester United giocata a Old Trafford in un tempo record.

Gnonto è andato in goal dopo meno di un minuto di gioco (circa 47 secondi), battendo con un destro micidiale dalla distanza il portiere De Gea.

In seguito alla rete realizzata, l'attaccante si è lasciato andare ad un'esultanza scatenata insieme ai compagni di squadra.

In questa stagione Gnonto ha giocato 13 partite tra Premier League e coppe nazionali, segnando contro i Red Devils la sua quarta rete.

Un impatto più che positivo per un ragazzo che fino all'anno scorso giocava nell'assai meno competitivo campionato svizzero e che per il primo anno si confronta con il più importante campionato europeo.