Finita l'avventura di Gnagnon al Siviglia: contratto rescisso per "mancanza di profesisonalità"

Il club spagnolo ha deciso di far terminare il legame contrattuale con il centrocampista francese perché lontano dagli standard imposti dalla società.

Fuori lista fino a pochi giorni fa e dalle prossime ore anche svincolato: non un bel periodo per Joris Gnagnon, centrocampista francese del Siviglia. O meglio: del club biancorosso fino alla comunicazione ufficiale della fine del suo contratto.

Secondo quanto riportato dal "Diario de Sevilla", infatti, il Siviglia avrebbe deciso di terminare il legame con il calciatore, con scadenza fissata per il 2023, rescindendo lo stesso: già da diverse settimane Gnagnon si allenava a parte, non insieme alla prima squadra allenata da Lopetegui, ma il motivo non riguarda le prestazioni sportive.

Il suo licenziamento, perché di questo si tratta, riguarderebbe, stando alle ricostruzioni, la scarsa condizione fisica e, più nello specifico, i problemi di sovrappeso mostrati sin dal suo arrivo, avvenuto nel 2018 dal Rennes per 13,5 milioni.

Avendo nuovamente riscontrato le stesse problematiche, nonostante l'impegno profuso dal giocatore (che sui social ha pubblicato diverse volte foto e video volti a dimostrare un miglioramento), il club spagnolo ha deciso di rivolgersi all'ufficio legale, arrivando alla rescissione.

In attesa di una nota ufficiale, si chiude con 17 presenze totali l'esperienza di Gnagnon al Siviglia: e con un licenziamento per "mancanza di professionalità". Non il massimo.